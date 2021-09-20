Мосгорсуд оставил в силе 4 года колонии рэперу Гулиеву

Мосгорсуд оставил в силе приговор вынесенный рэперу Эльмину Гулиеву судом первой инстанции: 4 года колонии общего режима с лишением права управления на 3 года.

Напомним, авария с участием этого молодого человека произошла в центре Москвы еще в сентябре прошлого года. Он тогда проехал на красный свет по Остоженке, врезался в в другую машину, после чего его автомобиль выкинуло на тротуар. Нескольких пешеходов он буквально впечатал в стену дома.

В результате пострадавшими были признаны четыре человека. Двое из которых получили тяжкий вред здоровью. Одна из них - преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова, которая в результате этого ДТП лишилась стопы.

Как было установлено, за рулем рэпер находился в нетрезвом состоянии. В апреле Хамовнический суд вынес решение по этому ДТП. Но защитника Гулиева подали апелляцию. Мосгорсуд жалобы отклонил, а приговор оставил в силе, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Помимо лишения свободы ему придется также возместить пострадавшим ущерб. В пользу одного потерпевшего взыскано в счет возмещения материального ущерба 37 753 рубля, в счет возмещения морального вреда - 600 тысяч.

В пользу второго потерпевшего взыскано в счет возмещения материального ущерба 295 982 рубля, в счет возмещения морального вреда - 400 тысяч.