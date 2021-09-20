МВД: Полиция не допустила нарушений общественного порядка во время выборов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о принятых мерах безопасности, которые не допустили нарушений общественного порядка в России во время прошедших выборов.

"Принятыми мерами нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования, не допущено", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что для поддержания порядка было задействовано более 200 тысяч сотрудников полиции.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ, также избирали 39 региональных парламентов.

В ЦИК отметили, что парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало на порядок меньше, чем в ходе предыдущих кампаний, а ставшие рекордными кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан.