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20.09.2021 05:25
Рубрика: Происшествия

МВД: Полиция не допустила нарушений общественного порядка во время выборов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о принятых мерах безопасности, которые не допустили нарушений общественного порядка в России во время прошедших выборов.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Принятыми мерами нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования, не допущено", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что для поддержания порядка было задействовано более 200 тысяч сотрудников полиции.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ, также избирали 39 региональных парламентов.

В ЦИК отметили, что парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало на порядок меньше, чем в ходе предыдущих кампаний, а ставшие рекордными кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Единый день голосования-2021

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