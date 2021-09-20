На Канарских островах 5 тысяч человек эвакуированы из-за извержения вулкана

Около пяти тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов, расположенных в районе извержения вулкана на острове Пальма (Канарские острова). Все граждане размещены на футбольном поле в Лос-Льянос-де-Аридане.

Об этом сообщила Гражданская гвардия своем в Twitter. Власти не исключают, что придется эвакуировать до 10 тысяч человек. По данным ведомства, воздушное пространство над островом остается открытым, аэропорт работает, пишет РИА Новости.

Извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо началось накануне днем. Этому предшествовала бурная сейсмическая активность в регионе - за последнюю неделю на острове было зафиксировано более 25 тысячи подземных толчков. Самый мощный - 4,2 по шкале Рихтер - произошел в воскресенье.

В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году, до этого активность проявил вулкан Сан-Хуан в 1949 году.