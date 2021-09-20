Новую Tesla с рулем-штурвалом инженеры назвали опасной

Нестандартный руль в виде штурвала в новой Tesla Model S не доставляет комфорта, вместо этого представляя угрозу безопасности движения. Такое мнение высказали инженеры-тестировщики из организации Consumer Reports (CR), которые испытывали новинку в течение недели.

Авторы исследования отметили, что так подробно не изучали рули в других автомобилях, а потому их работа основана не сравнительных характеристиках, а на классическом рулевом колесе, который "имеет очень важное значение и понятен всем".

Традиционный круглый руль более не будет доступен ни в Model S, ни во в внедорожнике Model X даже в качестве опции. Исчезли также привычные рычаги поворотников и стеклоочистителя - их заменили сенсоры на штурвале.

По словам инженера Алекса Книжека, недостатки нового руля стали очевидны буквально с первой минуты движения.

- При выезде со стоянки на общую дорогу мои руки несколько раз соскальзывали с руля. Традиционные методы поворота с передвижением рук по кругу, например, при въезде на парковку, здесь просто невозможны. Сложности возникают и при маневрах на высокой скорости, когда рулевое колесо оказывает более значительное сопротивление. Вашим рукам просто нечего схватить, а значит можно потерять контроль управления где-то в середине этапа поворота, - сказал сотрудник CR.

Другой водитель-испытатель добавил, что руль необычной формы требует от водителя толкающих и тяговых усилий, что может приводить к крену автомобиля вместо плавного поворота.

Не меньшее беспокойство у тестировщиков вызвало отсутствие переключателя поворотников. При легком касании сенсора указатель срабатывает три раза, штурвал вибрирует один раз, предупреждая о включении сигнала, что полезно при смене полосы движения. При более сильном нажатии руль вибрирует дважды, а сигнал поворота остается включенным, пока водитель сам не отключит его.

- Отсутствие физической кнопки приводит к неразберихе - сильно или легко я нажал. Как и поворотники, другие сенсоры можно задеть случайно. Я непреднамеренно несколько раз включил дальний свет - узнал об этом только после вибрации штурвала и не сразу разобрался, что именно я активировал. Другие водители случайно запускали стеклоомыватель и дворники, сигналили и пугали пешеходов при поворотах. Еще один, наоборот, не смог найти вовремя кнопку клаксона, что едва не привело к аварии, - написал в отчете старший директор Центра автоматических испытаний CR Джейк Фишер.

Вдобавок к этому, все участники испытаний заявили, что после вождения Tesla с новым рулем у них возникала боль в руках - в районе локтей и запястья.

Единственным преимуществом штурвала инженеры назвали то, что он не перекрывает панель приборов, как это зачастую бывает при традиционном руле. Однако его нижний правый угол закрывает часть панели управления на центральной консоли, где расположена кнопка, активирующая основное меню с функциями управления автомобилем.

Оценку всех изменений в Tesla Model S эксперты обещают представить через несколько месяцев после углубленного тестирования машины.