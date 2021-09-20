Памфилова доложит Путину о прошедших выборах

На следующий день после основного дня голосования президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы обсудить прошедшие в России выборы в Госдуму и другие избирательные кампании.

Напомним, что голосование длилось с 17 по 19 сентября. Итоги будут обсуждаться в онлайн-режиме, сообщал о планах главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы", - сказал Песков.

Глава ЦИК ранее сообщила, что по итогам кампании представит "все свои соображения" законодателям и в Администрацию президента.

В ходе основного дня голосования она отмечала, что нарушений на выборах в России стало на порядок меньше по сравнению с показателями предыдущих выборов.