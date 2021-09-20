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20.09.2021 15:10
Рубрика: Легковые авто

Первый электрокроссовер Cadillac раскупили за 19 минут

Текст: Тимур Алимов
Фото: Пресс-служба Cadillac. Фото: Пресс-служба Cadillac.
Фото: Пресс-служба Cadillac.

Все экземпляры из первой партии электрокроссовера Cadillac Lyriq Debut Edition были забронированы всего за 19 минут. Возможность заказа была открыта 18 сентября в 13:00, а уже в 13:19 в Twitter General Motors появилось сообщение, что все машины зарезервированы.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Однако, как отмечает издание Autoevolution, нужно учесть несколько моментов, прежде чем говорить о высоком спросе. Во-первых, GM не сообщала, какое количество Debut Edition собирается выпустить. Во-вторых, депозит в 100 долларов, необходимый для оформления заказа, покупатель может при желании вернуть без потерь.

По данным источника издания, первая партия Cadillac Lyriq будет состоять из 1,5 тысячи экземпляров, что упрощает сравнение с первоначальным спросом на другие электромобили. Например, F-150 Lighting получил за два дня 44 тысячи заказов, а Cybertruck - 41 тысячу заявок в первый же день.

На сайте Lyriq производитель заявляет, что для заказа будет доступно большее число машин, начало выпуска которых запланировано на второй квартал 2022 года.

Cadillac Lyriq Debut Edition оснащается одним электродвигателем на задней оси мощностью 340 лошадиных сил. Аккумулятор Ultium на 100,4 киловатта/час рассчитан на 480 километров пробега без подзарядки. В будущем у электрокроссовера должен появиться двухмоторный вариант, но его показатели неизвестны.

Автомобили первой партии отличаются богатой комплектацией: помимо множества функций безопасности и помощи, владельцам предлагается 33-дюймовый дисплей для управления медиасистемой и приборной панелью, аудиосистема премиум-класса с 19 динамиками, активное шумоподавление нового поколения, а также система полуавтономного управления Super Cruise.

Фото: Пресс-служба Cadillac
Фото: Пресс-служба Cadillac
#Cadillac #электромобили