Полиция уничтожила построенный на заказ BMW

В Великобритании полиция уничтожила редчайший BMW M3 с кузовом универсал. Как известно, с заводского конвейера мощные M3 сходят исключительно с кузовами седан и купе, а вот универсалы строятся в единичных экземплярах различными умельцами и тюнинговыми фирмами.

Само по себе в Европе это не запрещено, но тут особый случай - оказалось, что "эмка" была собрана как минимум из четырех машин, две из которых числились в угоне!

Все началось с того, что сотрудники полиции решили проверить номера, установленные на необычный автомобиль. Оказалось, что по документам они принадлежали универсалу со скромным двухлитровым дизелем. BMW изъяли для дальнейшей проверки, в ходе которой выяснилось, что номера на агрегатах сточены, а наклейки удалены.

Криминалистам, тем не менее, удалось установить, что двигатель и ходовая часть позаимствованы у двух BMW M3, угнанных в прошлом году. Причем одну из них преступники увели прямо из автосалона. Идеально окрашенный кузов, как оказалось, был сварен из частей нескольких машин. По словам представителя полиции, это было сделано таким образом, что ездить на таком BMW было просто опасно: "Слой краски не спасет вам жизнь при столкновении".

По решению суда самопальный универсал BWM M3 изъяли у владельца и отправили в утилизацию. После слива технических жидкостей автомобиль потрясающего цвета "зеленая лужайка" сначала расплющили прессом, а затем перемололи на мелкие кусочки в измельчителе. Владелец не получил никакой компенсации - сотрудники полиции лишь посоветовали ему в следующий раз лучше смотреть, что покупает.