Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.09.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Полиция уничтожила построенный на заказ BMW

Текст: Константин Руссов

В Великобритании полиция уничтожила редчайший BMW M3 с кузовом универсал. Как известно, с заводского конвейера мощные M3 сходят исключительно с кузовами седан и купе, а вот универсалы строятся в единичных экземплярах различными умельцами и тюнинговыми фирмами.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Mercedes и BMW искусственно создадут нехватку авто, чтобы не снижать цены

Само по себе в Европе это не запрещено, но тут особый случай - оказалось, что "эмка" была собрана как минимум из четырех машин, две из которых числились в угоне!

Все началось с того, что сотрудники полиции решили проверить номера, установленные на необычный автомобиль. Оказалось, что по документам они принадлежали универсалу со скромным двухлитровым дизелем. BMW изъяли для дальнейшей проверки, в ходе которой выяснилось, что номера на агрегатах сточены, а наклейки удалены.

Криминалистам, тем не менее, удалось установить, что двигатель и ходовая часть позаимствованы у двух BMW M3, угнанных в прошлом году. Причем одну из них преступники увели прямо из автосалона. Идеально окрашенный кузов, как оказалось, был сварен из частей нескольких машин. По словам представителя полиции, это было сделано таким образом, что ездить на таком BMW было просто опасно: "Слой краски не спасет вам жизнь при столкновении".

По решению суда самопальный универсал BWM M3 изъяли у владельца и отправили в утилизацию. После слива технических жидкостей автомобиль потрясающего цвета "зеленая лужайка" сначала расплющили прессом, а затем перемололи на мелкие кусочки в измельчителе. Владелец не получил никакой компенсации - сотрудники полиции лишь посоветовали ему в следующий раз лучше смотреть, что покупает.

#BMW