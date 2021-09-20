В Ярославской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

В Ярославской области на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по партийным спискам лидирует "Единая Россия", а в одномандатных округах - "Справедливая Россия - За правду".

По информации регионального избиркома, явка на выборах в Госдуму в области составила 43,4 процента с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Из тех, кто зарегистрировался на электронное голосование, изъявили свою волю 94,5 процента избирателей.

- В абсолютных цифрах это 82 тысячи избирателей из 86,5 тысячи, которые подали соответствующее заявление. Это очень серьезный показатель. В прошлом году таким образом избиратели уже голосовали в 194-м округе на довыборах в Госдуму. Тогда явка составила почти 92 процента. То есть для жителей Ярославской области эта форма голосования стала уже привычной и удобной, и мы надеемся, что она и дальше будет востребована. Понятно, что решение принимаем не мы, а ЦИК, но, на мой взгляд, у нас в регионе ДЭГ очень хорошо прижилось, - считает председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Предварительные итоги выборов в Госдуму в регионе таковы: по федеральному избирательному округу лидирует "Единая Россия" с результатом 29,72 процента голосов, у КПРФ - 22,74, "Справедливой России - За правду" - 19,20, ЛДПР - 8,97, "Новых людей" - 7,86, "Партии пенсионеров" - 2,94.

В обоих одномандатных округах победу одержали представители партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду": в 194-м - Анатолий Лисицын, в 195-м - Анатолий Грешневиков.

Анатолий Лисицын - первый постперестроечный губернатор Ярославской области, возглавлявший регион с 1991 по 2007 годы, депутат Госдумы в 2007 - 2011 годах, член Совета Федерации с 2011 по 2018 годы.

Анатолий Грешневиков - депутат Государственной думы от "Справедливая России" с первого по седьмой созывы.

На выборах главы второго по величине горда региона - Рыбинска - победу одержал выдвинутый "Единой Россией" действующий глава Денис Добряков, набравший 42,59 процента голосов. У его ближайшего конкурента депутата Ярославской областной Думы Шакира Абдуллаева (КПРФ) - 28,66 процента.