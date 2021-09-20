В Москве завершился ремонт вылетной магистрали Большие Каменщики - Пролетарский проспект

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики - Пролетарский проспект. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Проект реализовывался в два этапа, начиная с прошлого года. Вначале был благоустроен участок Большие Каменщики - станция метро "Коломенская", затем участок проспект Андропова - Пролетарский проспект.

"Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортной и безопасной городской среды для местных жителей при сохранении основной транзитной функции магистрали, - рассказал Петр Бирюков. - Все воздушные кабельные линии убрали под землю, обновили покрытие на тротуарах и проезжей части, сделали дополнительную водосточную сеть с дождеприемными колодцами". В рамках ремонта установили современные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами, все существующие наземные пешеходные переходы реконструировали. Установили опоры с контрастным освещением, чтобы сделать "зебру" и пешехода заметнее в темное время суток.

"На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы сделали повышенные трамвайные платформы, - сообщил Петр Бирюков. - Благодаря тому, что они приподняты до уровня пола трамваев, людям с ограниченными возможностями, пожилым пассажирам и родителям с детьми теперь удобнее заходить в вагоны".

Полностью завершить работы планируется в октябре этого года.