Вильфанд призвал не пугаться осенних прогнозов погоды

Не стоит переживать по поводу обильных осадков, о которых синоптики регулярно сообщают осенью, так как они не бывают такими интенсивными, как летние ливни, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее сообщалось, что Москву ждет небывалый ливень, каких не было много лет, и за сутки выпадет треть месячной нормы осадков. Вильфанд объяснил, что погода в столичном регионе резко ухудшилась из-за антициклона над севером европейской части страны и глубокого циклона на юге.

По словам главы Гидрометцентра, не стоит пугаться прогнозов погоды, особенно, если речь идет о каких-то рекордах. В беседе с РИА Новости он привел в пример осадки в Домодедово, которые составили 19 миллиметров.

"Много это или мало? Да, заметные дожди, но это ничего особенного", - отметил Вильфанд.

Он добавил, что обильные осадки будут продолжаться в столице и во вторник, а потом их станет меньше.