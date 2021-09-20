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20.09.2021 04:45
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре назвали причину сильного дождя в Москве

В Гидрометцентре назвали причину резкого ухудшения погоды в Москве.
Фото: iStock
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом

Над севером европейской части России сформировался антициклон, а над южными районами обосновался глубокий циклон. "Поэтому создаются условия, которые способствуют сильному затоку воздуха с востока и северо-востока, что обеспечивает сильный ветер, и плюс фронтальные разделы", - объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, назвав данную синоптическую ситуацию необычной.

Ранее сообщалось, что 20 сентября в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. И такого сильного дождя в столице не было 73 года.

"Предсказать количество осадков пока невозможно. Факт в том, что погода будет совершенно некомфортной. Холодно настолько, что температура будет на три-четыре градуса ниже нормы. Будет довольно монотонный дождь, правда, с некоторыми перерывами. Скорость ветра до 18 метров в секунду. Надо смотреть, где ставить машину", - цитирует метеоролога РИА Новости.

Ну а чуть-чуть потеплеет в центре европейской части России только в пятницу. В этот день воздух может прогреться до +13 градусов. "Конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее", - подчеркнул Вильфанд.

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