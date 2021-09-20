Вильфанд: В центр европейской части России тепло вернется 24 сентября

После нескольких дней аномально холодной погоды в центре европейской части России снова потеплеет. Как сообщает ТАСС, в пятницу, 24 сентября, днем будет +13 градусов.

"Конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее", - отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что солнечной погоды ждать не стоит. Облаков на небе меньше не станет. Также прогнозируются небольшие дожди. "В общем, погода несколько улучшится. После очень плохого и плохое кажется хорошим", - философски заметил синоптик.

Ранее сообщалось, что в начале новой рабочей недели в центре европейской части России ожидается аномальное похолодание. В Брянской, Воронежской, Калужской, Тульской, Смоленской, Орловской, Тамбовской и Липецкой областях выпадет половина месячной нормы осадков. В Тверской области, Ярославской и Московской областях дождь может перейти в мокрый снег.