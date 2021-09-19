Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом

В начале предстоящей недели в некоторых регионах Центральной России ожидается аномальное похолодание, которого еще не было в этом сезоне, сообщают Метеовести.

Как рассказали синоптики, циклонический вихрь принесет в некоторые районы Брянской, Воронежской, Калужской, Тульской, Смоленской, Орловской, Тамбовской и Липецкой областей осадки - до 30 миллиметров, что составляет примерно половину нормы.

Из-за столкновения теплого влажного атлантического воздуха и континентального холода осадки могут перейти в "смешанную фазу" - есть вероятность, что дождь местами будет с мокрым снегом.

Так, к утру 20 сентября "белые мухи" могут появиться в нескольких районах Тверской области, включая Тверь. Не исключен мокрый снег в Ярославской и Московской областях, а к вечеру такие осадки возможны в Туле, на западе Тверской области, севере и западе Смоленщины.

"Безусловно, гипотетический снег будет немедленно таять при падении еще в воздухе и подавляющее большинство жителей Центральной России его не заметят", - говорится в сообщении синоптиков.

В Москве в понедельник прогнозируется небывало сильный ливень. Специалисты отметили, что такого дождя в столице не было много лет.