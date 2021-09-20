"Газпром" на неделю остановит газопровод "Сила Сибири"

Газопровод "Сила Сибири", по которому идут поставки с Чаяндинского месторождения в Якутии в Китай, остановится на неделю для планового обслуживания, рассказали в "Газпроме".

Сообщается, что "Сила Сибири" будет остановлена с 22 по 29 сентября. Сроки проведения работ были согласованы с китайской стороной еще в прошлом году.

"По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью", - цитирует "Интерфакс" заявление "Газпрома".

Поставки по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В прошлом году по газопроводу поставили 4,1 миллиарда кубометров газа. В этом году за семь месяцев объем составил 5,5 миллиарда кубометров. Как сообщалось, поставки российского газа в Китай бьют рекорды.