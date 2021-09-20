Михаил Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края

Михаил Дегтярев, с июля прошлого года исполнявший обязанности губернатора Хабаровского края, победил на выборах главы региона, набрав 56,81 процента голосов. Об этом сообщил председатель крайизбиркома Денис Кузьменко.

По его словам, кандидатуру Дегтярева поддержали 235 607 избирателей. На данный момент обработано более 99 процентов бюллетеней.

Напомним, что за губернаторское кресло боролись еще три кандидата. Московская телеведущая Марина Ким, выдвинутая партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", набрала 25,39 процента голосов. За местного предпринимателя Бабека Мамедова от партии "Родина" проголосовали 10,2 процента избирателей. У Владимира Парфенова - председателя реготделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 3,53 процента.