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20.09.2021 05:41
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровском крае на утро понедельника обработали 99,75% протоколов участковых комиссий, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Денис Кузьменко.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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По предварительным итогам, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в крае побеждает КПРФ - ей достались 26,51% голосов избирателей, у "Единой России" - 16,19%. Еще трем партиям удалось преодолеть пятипроцентный порог - это "Новые люди" с 7,72%, "Справедливая Россия - За правду" - с 6,45% и партия пенсионеров, набравшая 5,74%.

В голосовании по одномандатным округам уверенную победу одерживают кандидаты от партии "Единая Россия". По 70-му округу большинство голосов набрал Павел Симигин, его поддержали 18,14% избирателей. По 69-му в лидеры вырвался Борис Гладких с 25,86% голосов.

Параллельно с депутатами Госдумы жители Хабаровского края выбирали губернатора. В итоге им стал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев. За него проголосовали 56,81% избирателей.

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