В Приамурье расширили ТОР "Белогорск"

Правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития "Белогорск" в Амурской области. В нее включат новые земельные участки. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Расширение ТОР позволит создать условия для реализации инвестпроекта по перевооружению элеватора в поселке Серышево. Работы здесь планируют завершить в 2022 году. Проект принесет региону не менее 130 миллионов рублей частных инвестиций.

Справка "РГ"

ТОР "Белогорск", которая имеет агропромышленную направленность, была создана в Приамурье в 2015 году. Сейчас в ней зарегистрированы шесть резидентов. Якорный инвестор - МЭЗ "Амурский".