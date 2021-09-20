В Саратове отменили оправдательный приговор экс-сити-менеджеру Прокопенко

Саратовский областной суд в понедельник отменил оправдательный приговор бывшему главе администрации Саратова Алексею Прокопенко.

- Оправдательный приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, - сообщили в пресс-службе облсуда.

Этим летом Кировский районный суд Саратова оправдал градоначальника, который обвинялся в растрате и хищении 42 миллионов рублей коммунальных платежей, поступавших от саратовцев. Как заявили в районном суде, оправдательный приговор был вынесен в связи с непричастностью сити-менеджера к совершенному преступлению. Суд посчитал, что подельники Прокопенко, ранее уже осужденные за хищение, оговорили его под давлением сотрудников правоохранительных органов. Других доказательств вины в деле суд не обнаружил.

Сначала правоохранители заявляли, что действиями чиновника и его подельников причинен ущерб в полмиллиарда рублей. К моменту суда над Прокопенко эта сумма "усохла" более чем в десять раз.

Ранее Алексей Прокопенко уже получил две судимости за халатность и превышение должностных полномочий, и был снят в связи с этим со своей должности. Накануне возбуждения третьего уголовного дела в 2014 году бывший сити-менеджер уехал из Саратова и несколько лет находился в розыске. Через пять лет он сам вместе с адвокатом явился к следователю, сначала его задержали, но потом освободили из-под стражи.

Алексей Прокопенко работал главой администрации Саратова с весны 2010 по октябрь 2013 года. До этого был главой администрации Заводского района города.