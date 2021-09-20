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20.09.2021 17:09
Рубрика: Власть

Мишустин: Пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь

Текст: Владимир Кузьмин

Пострадавшие в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: Максим Рожко/ТАСС
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"Крайне важно поддержать людей в этот сложный период. От себя лично и от имени правительства желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал, и выражаю глубокие соболезнования семья погибших. Вся страна искренне переживает вместе с вами", - сказал он.

Произошедшее глава правительства назвал трагедией. "Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас", - подчеркнул Мишустин.

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