На учении ШОС впервые используют медицинские бронеавтомобили "Линза"

На совместном антитеррористическом командно-штабном учении "Мирная миссия-2021" государств-членов Шанхайской организации сотрудничества армейские медики впервые задействуют новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Там уточнили, что эти машины применят в ходе розыгрыша тактического эпизода, связанного с поиском и вывозом с поля боя условно раненых военнослужащих.

Известно, что первая партия из 10 таких автомобилей поступила на вооружение миротворческой бригады гвардейской общевойсковой армии ЦВО в мае нынешнего года. "Линзами" в том числе оснастили разведывательные подразделения.

Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и эвакуации их из очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения двух-четырех носилок. В качестве базовой машины для "Линзы" использовали бронированный автомобиль семейства "Тайфун" с колесной формулой 4х4. Снаряженная масса машины составляет более 15 тонн. А ее бронирование обеспечивает защиту экипажа и раненых от бронебойных пуль винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Еще новый медицинский автомобиль способен защитить от взрыва под днищем мощностью до восьми килограммов тротила. Максимальная скорость "Линзы" достигает 105 км/ч.

Совместное антитеррористическое командно-штабное учение "Мирная миссия-2021" государств-членов Шанхайской организации сотрудничества стартовало в понедельник на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области. В маневрах, которые продлятся до 24 сентября, участвуют около 5,5 тысяч военнослужащих. Там задействуют более 1,2 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.

На церемонии открытия учения командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин напомнил, что в Центрально-Азиатском регионе сейчас наблюдается значительное обострение обстановки. Завершение военной операции США в Афганистане и захват власти в этой стране запрещенным в РФ движением "Талибан" привели к резкому скачку террористической угрозы на евразийском пространстве, что влечет за собой угрозу проникновения террористов в приграничные районы дружественных России стран.

"С учетом динамики развития обстановки союзничество приобретает все более весомый смысл, и нам требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его последовательное наращивание в сфере военных отношений", - отметил командующий. Он подчеркнул, что на учении "Мирная миссия-2021" военнослужащие девяти государств продемонстрируют готовность к совместным действиям по разгрому крупных бандформирований и нейтрализации террористических угроз. "Впервые участие в учении принимает воинский контингент Республики Беларусь, и мы рады его приветствовать, - отметил Лапин. - В ходе учения созданной объединенной системой управления мы апробируем новые способы совместных боевых действий с учетом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов".

Командующий ЦВО рассказал, что маневры пройдут в два этапа. В ходе активной фазы учения коалиционная группировка войск отработает практические действия по пяти оперативным эпизодам.

Совместное антитеррористическое учение "Мирная миссия" государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проводится с 2003 года с периодичностью раз в два года.