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20.09.2021 09:27
Рубрика: Власть

Нижегородский облизбирком опубликовал предварительные итоги выборов

Текст: Мария Волкова

По данным на 8 утра 20 сентября в Нижегородской области обработано 92,34 процента бюллетеней по выборам депутатов в Госдуму и 96,2 процента - по выборам в заксобрание региона.

Как сообщает облизбирком, по результатам обработанных бюллетеней на выборах депутатов в Госдуму РФ партия "Единая Россия" набрала 50,31 процента голосов. Далее следует КПРФ - 19,13 процента, "Справедливая Россия - За правду" - 8,45 процента, ЛДПР - 7,08 процента и "Новые люди" - 5,14 процента.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Что касается выборов депутатов в региональный парламент, то у "Единой России" по данным на 8 утра сегодняшнего дня - 49,69 процента голосов, у КПРФ - 19,17 процента, "Справедливой России - За правду" - 9,18 процента, ЛДПР - 6,91 процента и у партии "Новые люди" - 5,36 процента.

Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 48,52 процента, на выборах в заксобрание Нижегородской области - 47,32 процента. Здесь не учтены данные дистанционного электронного голосования.

Из 126493 избирателей, пожелавших голосовать онлайн, в выборах депутатов Госдумы свои голоса отдали 116075 нижегородцев, в выборах депутатов регионального парламента - 115825 граждан.

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