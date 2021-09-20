Нижегородский облизбирком опубликовал предварительные итоги выборов

По данным на 8 утра 20 сентября в Нижегородской области обработано 92,34 процента бюллетеней по выборам депутатов в Госдуму и 96,2 процента - по выборам в заксобрание региона.

Как сообщает облизбирком, по результатам обработанных бюллетеней на выборах депутатов в Госдуму РФ партия "Единая Россия" набрала 50,31 процента голосов. Далее следует КПРФ - 19,13 процента, "Справедливая Россия - За правду" - 8,45 процента, ЛДПР - 7,08 процента и "Новые люди" - 5,14 процента.

Что касается выборов депутатов в региональный парламент, то у "Единой России" по данным на 8 утра сегодняшнего дня - 49,69 процента голосов, у КПРФ - 19,17 процента, "Справедливой России - За правду" - 9,18 процента, ЛДПР - 6,91 процента и у партии "Новые люди" - 5,36 процента.

Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 48,52 процента, на выборах в заксобрание Нижегородской области - 47,32 процента. Здесь не учтены данные дистанционного электронного голосования.

Из 126493 избирателей, пожелавших голосовать онлайн, в выборах депутатов Госдумы свои голоса отдали 116075 нижегородцев, в выборах депутатов регионального парламента - 115825 граждан.