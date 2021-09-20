Олег Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области

Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Олег Мельниченко лидирует на выборах главы региона после обработки 20,9% протоколов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные областного избиркома, он набирает 72,97% голосов.

На втором месте располагается Олег Шаляпин от КПРФ с результатом в 11,93%. Третье занимает Алексей Шпагин ("Справедливая Россия") - 5,84%. На четвертом - Александр Васильев из ЛДПР с 5,45%. Кандидат на пост главы региона от Партии пенсионеров Петр Чугай на данный момент набирает 2,18%.

На территории Пензенской области во время выборов работали 1067 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано 1 миллион 41 тысяча избирателей. По данным на 15 часов 19 сентября, явка на выборах составила 50,29%.