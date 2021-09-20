В Кремле заявили о необходимости анализа трагедии в Перми

"Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. Я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии", - подчеркнул Песков.

"Была проделана немалая работа, внесены изменения в законодательство, приняты все необходимые меры, чтобы выполнить поручение президента. К сожалению, трагедия произошла, и ее предстоит проанализировать", - сказал он.

Специальное контрольное управление самым тщательным образом отслеживает ход выполнения президентских поручений, также заметил пресс-секретарь президента.