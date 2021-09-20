Устроившего стрельбу в пермском вузе обезвредил лейтенант ДПС

Сегодня утром на место происшествия в пермском университете первым прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по городу Перми. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан.

В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром в территории кампуса пермского университета. Молодой человек, вооруженный гладкоствольным ружьем, застрелил шесть человек, 28 получили травмы. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело, в Пермь из Москвы вылетели криминалисты, представители генпрокуратуры, министр образования и науки Фальков и министр здравоохранения Мурашко.