В Казани появился стихийный мемориал по жертвам трагедии в Перми

В Ленинском саду, что недалеко от казанского госуниверситета, образовался стихийный мемориал по жертвам трагедии в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

Как видно из опубликованных в соцсетях фотографиях, в центре сквера у фонтана установили несколько парт, покрытых бордовой тканью, и установили табличку "Пермь, Скорбим. Казань".

Буквально за несколько часов у мемориала собрались сотни человек, многие принесли цветы и зажгли свечи.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Огонь из ружья открыл 18-летний молодой человек. В результате погибли шесть человек, 24 пострадали.

Похожая трагедия произошла 11 мая в казанской гимназии №175. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание, привел в действие взрывное устройство, а затем открыл огонь по ученикам и педагогам. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых, более 20 человек, преимущественно школьники, получили ранения различной степени.