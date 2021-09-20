В Пермском крае объявлен траур после стрельбы в университете

В связи с происшествием в Пермском государственном научном исследовательском университете в Прикамье вторник, 21 сентября, объявлен днем траура.

В день скорби на территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, в результате ЧП, произошедшего в вузе утром 20 сентября, погибло восемь и пострадали 28 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Для родственников и близких работают горячие линии:

- Краевого психологического центра: 8 (800)100-83-05,

- Краевой клинической психиатрической больницы: 8 (800) 200-89-11,

- Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Получить информацию о том, есть ли родственник в числе пострадавших, и в каком медучреждении он находится на лечении, можно по телефону: 8 (342) 254-80-02.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что семьям всех пострадавших в происшествии окажут необходимую помощь.