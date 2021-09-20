Власти Перми окажут помощь семьям погибших после стрельбы в вузе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, оперативно прибывший на место трагедии в пермский университет, возглавил оперативный штаб.

"Трагедия в Пермском университете. Соболезнования родным и близким погибших. На месте работают правоохранительные органы и медицинские службы. Сразу выехал на место. Собираем оперативный штаб. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь", - написал глава региона в свое инстаграм-аккаунте.

Ранее появилась новость о том, что в Пермь вылетел министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

По данным СК РФ, в результате стрельбы в учебном заведении погибли восемь, ранены более 10 человек.