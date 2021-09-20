Сенатор Крым Казаноков будет представлять КЧР в Совете Федерации

Глава Карачаево-Черкесии подписал указ о наделении полномочиями сенатора РФ Крыма Казанокова. Политик будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации на срок полномочий главы республики.

"Настоящий указ вступает в силу с момента подписания", - уточнили в пресс-службе главы региона.

Крым Казаноков является членом Совета Федерации Федерального Собрания России от КЧР с июня 2019 года.

Ранее депутаты Народного Собрания Карачаево-Черкесии тайным голосованием избрали на пост главы региона Рашида Темрезова, руководящего республикой с 2011 года. Помимо Рашида Темрезова, в числе кандидатов на пост главы республики был представлен председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ в Народном Собрании Ренат Акбаев и депутат республиканского парламента Олег Жедяев.