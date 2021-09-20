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20.09.2021 15:54
Рубрика: Культура

Симфонический оркестр Ленобласти отправился на Северный Кавказ

Текст: Татьяна Тюменева
21 сентября начнется большой гастрольный тур по Северному Кавказу Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова. Музыканты будут давать концерты и мастер-классы в нескольких городах: Нальчике, Майкопе, Черкесске. А откроется турне в Краснодаре, в филармонии имени Пономаренко.
Фото: Пресс-служба Симфонического оркестра Ленинградской области Фото: Пресс-служба Симфонического оркестра Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Симфонического оркестра Ленинградской области

На суд зрителей будет представлен "Черкесский альбом", в который включены музыкальные мелодии, берущие истоки от фольклорных традиций кавказского региона. Во время выступлений прозвучат произведения нескольких советских композиторов, в том числе Александра Мосолова и Сергея Ряузова.

Фото: Пресс-служба Московской филармонии
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Нужно отметить, что черкесский музыкальный фольклор в современном прочтении уже давно входит в репертуар симфонического оркестра Ленинградской области. Как отметил Михаил Голиков, интерес к этой этнической музыке у него появился после участия в масштабном проекте "Симфония Кавказа". Музыканты проделали большую работу по сбору и восстановлению старинных партитур в содружестве с композиторами нашего времени. Было принято решение продолжить столь уникальный проект, посвященный музыке на адыгские темы.

Также во время выступлений прозвучат лучшие саундтреки из всеми любимых кинофильмов, в том числе сочинения Андрея Петрова, которого называют самым петербургским композитором.

Специальными гостями концертов будут победитель восьмого сезона шоу "Голос", заслуженный артист КБР Аскер Бербеков, композитор и пианист, народный артист КБР Мурат Кабардоков, а также заслуженная артистка Республики Адыгея Нафсет Чениб.

Гастроли продлятся до 29 сентября.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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