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20.09.2021 16:43
Рубрика: Культура

Юрий Башмет открыл VIII Международный музыкальный фестиваль в Ростове-на-Дону

Текст: Наталья Лебедева
Этого Международного музыкального фестиваля под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета в Ростове-на-Дону ждали с особым нетерпением. В прошлом году большой осенний праздник музыки пришлось отменить из-за эпидемиологических ограничений. Зато в этот раз маэстро Башмет подготовил для заскучавшей публики особенно насыщенную программу. Тем более фестиваль проходит в родном городе Башмета.
Фото: предоставлено Русским концертным агентством Фото: предоставлено Русским концертным агентством
Фото: предоставлено Русским концертным агентством

"Так приятно иметь возможность каждый год возвращаться, приезжать в свой родной город и встречаться со своей родной публикой… Мы живем в непростое время и не все получается, как хотелось бы, но я - оптимист, и верю, что все эти трудности - временны. И именно поэтому наш фестиваль так нужен людям. Его любят и ждут. Тому свидетельство - переполненные залы на концертах. И конечно - Фестиваль должен жить!", - рассказывает Юрий Башмет.

Фото: Пресс-служба Театра драмы им. Федора Волкова
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По традиции концерты пройдут не только в самом Ростове-на-Дону. Фестиваль откроется 20 сентября в Новочеркасске большим концертом Ростовского академического симфонического оркестра. Юрий Башмет выступит в качестве солиста, а за дирижерский пульт встанет новый художественный руководитель и главный дирижер коллектива - Антон Шабуров.

В программе концерта в Таганроге 22 сентября - как хорошо известные публике Сюита в старинном стиле "Из времен Хольберга" Грига и "Воспоминания о Флоренции" Чайковского, так и уникальные "Отражения" темы 24-го каприза Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга авторства современного композитора Кузьмы Бодрова. Сольные партии исполнят Юрий Башмет (альт) и скрипачи камерного ансамбля Андрей Поскробко, Арина Шевлякова, Ольга Колгатина, Кирилл Кравцов, Михаил Ашуров.

В Ростове-на-Дону концерты пройдут 21 и 23 сентября. Первый вечер публике представят довольно редкие сочинения - "Итальянскую сюиту" на темы Перголези для виолончели и струнных Стравинского (солист - Василий Степанов, виолончель), Сонату №3 Россини для струнных и Фантазию на темы "Травиаты" Верди для кларнета и струнных Ловрельо. Солистом в Фантазии при этом выступит один из лучших и самых известных кларнетистов современности Михаил Безносов.

На гала-концерте закрытия фестиваля 23 сентября выступит Государственный симфонический оркестр под управлением маэстро Башмета "Новая Россия", а также солисты мирового уровня: замечательная молодая солистка, блистающая на главных мировых оперных сценах Виктория Каркачева (меццо-сопрано) и экстраординарная скрипачка Е Юн Чой (Корея-Германия). В концерте прозвучат увертюра "Кориолан" Бетховена, Четвертая "Трагическая" симфония Шуберта, Концерт для скрипки с оркестром Брамса и песни Малера на стихи Рюккерта.

Одаренные дети Ростовской области получат уникальную возможность стать учениками четвертой Международной струнной академии Юрия Башмета и посетить мастер-классы и индивидуальные занятия выдающихся педагогов со всей России.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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