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20.09.2021 12:47
Рубрика: Культура

Сергей Гармаш сыграет непривычного крокодила Гену в фильме о Чебурашке

Текст: Сусанна Альперина

Съемки полнометражного фильма "Чебурашка" начались в Сочи. Авторы выбрали живописные локации: парк "Дендрарий", морская набережная, санаторий "Орджоникидзе". Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске. После съемок натуры группа продолжит снимать в декорациях в Москве.

Фото: Reuters
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По сюжету картины, Чебурашка - не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он попадает в маленький город у моря, где встретит необщительного старика, которому окажется совсем не нужен, познакомится с маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит самый вкусный шоколад, встретит странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей несимпатичной внучке, и других людей. Создатели также рассказали, что Чебурашка появится на большом экране с помощью компьютерных технологий (включая motion capture) и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

Сергей Гармаш сыграет в картине крокодила Гену, который также будет отличаться от привычного персонажа в зрительском восприятии. Каким именно будет этот крокодил, авторы пока не раскрывают. А вот актер рассказывает следующее: "Когда вышел первый мультфильм про Чебурашку, я еще учился в школе, и, конечно, хорошо его помню - это настоящая классика мультипликации, прекрасный персонаж. Наш полнометражный Чебурашка остается практически тем же. Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми. Мне кажется, у нас получится необыкновенный проект, местами неожиданный, поэтому обязательно посмотрите его в кино".

Новый фильм про Чебурашку - проект студий Yellow, Black and White и START при участии киностудии "Союзмультфильм", телеканалов "Россия" (ВГТРК) и СТС. "РГ" писала об этом ранее.

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