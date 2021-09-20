Renault останавливает поставки новых Duster и Kaptur в России

В пресс-службе Renault подтвердили "РГ" информацию о том, что московский завод компании приостановил отгрузку новых автомобилей.

"Кризис электронных компонентов коснулся всего мира во всех отраслях, и Renault Россия не стала исключением.

Мы ежедневно отслеживаем ситуацию вместе с центральным офисом и предпринимаем максимум усилий для того, чтобы минимизировать воздействие на производство. Однако нам не удается в полной мере избежать последствий этого кризиса.

Производство на московском заводе работает с перебоями, испытывая нехватку электронных компонентов, что в конечном счете сказывается на графике поставок. По нашей оценке, задержки доставки автомобилей в сеть могут достигать 1,5 - 2 месяцев", - рассказали в Renault.

На заводе Renault в Москве собирают кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana. Напомним, глобальный дефицит полупроводниковых микросхем разразился в начале 2021 года и длится до сих пор.

Ему способствовали несколько факторов: а) неожиданно быстрое восстановление спроса на эти компоненты со стороны автопроизводителей после завершения "коронавирусного кризиса", б) рост продаж компьютеров и ноутбуков из-за массового перехода людей на режим удаленной работы, в) крупный пожар на заводе Asahi Kasei Microdevices, одном из крупнейших производителей чипов, в октябре 2020-го.