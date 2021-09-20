Смайлики в бюллетенях: что можно и чего нельзя при голосовании на выборах в бундестаг

Галочка, крестик и даже точка вполне подойдут, а вот ставить в графе другие символы, включая сердечки или смайлик - ворчливый или улыбающийся - недопустимо. "Подобные графические знаки не указывают четко на то, чего хочет избиратель. Кроме того, нельзя писать в бюллетене ничего лишнего - никаких комментариев, призывов, сообщений, а также ставить галочки в других графах. В противном случае бюллетень будет признан недействительным", - отмечает издание.

В Германии предусмотрено не только голосование по почте, которым могут воспользоваться в том числе люди с физическими особенностями, но и ситуации, когда на избирательный участок приходит человек, который, например, не в состоянии держать ручку. Тогда он может обратиться к специальным помощникам, чтобы те поставили за него галочку в графе. При этом помощники обязаны держать выбор другого лица в секрете. Для слабовидящих предусмотрены специальные трафареты со шрифтом Брайля и отверстиями для галочки, которые накладываются поверх бюллетеней. Также можно прослушать компакт-диск с записью о том, какие кандидаты баллотируются на выборах и в какой очередности их имена расположены в списке.

Как уже сообщала "РГ", на всех немецких избирательных участках 26 сентября будет действовать обязательный масочный режим. При этом сертификаты о прививке с граждан требовать не будут - как и, судя по всему, ПЦР-тесты.

Подсчет бюллетеней проводится в день выборов. Чтобы потом можно было перепроверить результаты, они упаковываются, запечатываются и сдаются в специальные архивы.