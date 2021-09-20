Сможет ли Польша обойтись без российского газа

Спотовы цены на газ (по контрактам срочной доставки и оплаты) в Европе опять перевалили за отметку 900 долларов за тысячу кубометров, после решения "Газпрома" не резервировать дополнительные транзитные мощности Украины на октябрь для экспортных поставок на Запад. На этом фоне все более странно звучат повторяющиеся заявления Польши об отказе продлять контракт на поставку российского газа после 2022 года.

Добыча газа в Северном море падает уже несколько лет, и остановить снижение производства не удается. Фото: AP

Для нас, если Польша прекратит покупать российский газ, это означает снижение экспорта приблизительно на 10 млрд кубометров, или 5% от общего объема. Учитывая повышенный спрос на газ в Европе, компенсировать их не будет таким уж сложным делом.

С другой стороны, у Польши есть свои резоны. Сейчас в Польшу тянется газопровод Baltic Pipe из Дании. Он позволит поставлять на восток до 10 млрд кубометров газа в год с месторождений Северного моря. Протяженность газопровода всего 230 км и здесь он значительно выигрывает перед маршрутами доставки из нашей страны.

Цена поставок по Baltic Pipe будет зависеть от условий контрактов с норвежскими производителями, но, безусловно, в экономике проекта учтено короткое транспортное плечо, говорит руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

В Польше неоднократно подчеркивали, что газ из Baltic Pipe может поставляться и на экспорт, имея в виду соседние страны Прибалтики и Украину. Сама Польша добывает около 5 млрд кубометров газа в год. В стране также имеется регазификационный терминал для получения сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце, который может принять еще около 5 млрд кубометров газа в год.

Казалось бы, отказаться от российского газа Варшаве вполне по силам и это даже может быть выгодно. Дешевый газ позволит снизить себестоимость генерации электроэнергии, уменьшить долю угольных электростанций, которых в Польше осталось очень много, а в случае избытка газа получать дополнительный доход от его экспорта. Но в действительности перспективы Польши не столь радужны, а отказаться от нашего газа едва ли получится.

В Норвегии истощается ресурсная база и они предпринимают масштабные усилия по поддержанию добычи и экспорта в Европу, на нынешнем уровне, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Для наполнения Baltic Pipe в среднесрочной перспективе придется снять часть объемов норвежского газа с действующих маршрутов, скорее всего с немецкого. И это снижение придется компенсировать за счет увеличения поставок российского газа , уточняет эксперт.

Именно по этой причине - недостаточности ресурсной базы, происходит путаница с оценкой мощности Baltic Pipe. Сейчас идет речь о его максимальном заполнении не более чем на 50% - 5 млрд кубометров в год при возможной прокачке 10 млрд кубометров. А есть оценки, что первоначально поставки не превысят 3 млрд кубометров.

Кроме того, норвежский газ имеет более тесную привязку к спотовым ценам, которые бьют рекорды, поясняет Гривач. Сейчас он обходится европейским импортерам примерно в 1,5 раза дороже российского. А Польше еще придется платить за доставку, чтобы окупать вложения в новую инфраструктуру.

Для сравнения, цена "Газпрома" по долгосрочным контрактам - чуть ниже 300 долларов за тысячу кубометров. По мнению Гривача, Польша уже стала значительно аккуратнее с заявлениями о перспективах экспорта газа из России. Нельзя исключать, что с такими ценами на споте поляки скоро совсем передумают отказываться от нашего газа. Кроме этого они уже давно покупают часть российского газа через виртуальный реверс (покупая газ, например, у Германии, но забирая из трубы, идущей из России - РГ) , а в периоды дорогого спота это крайне сомнительное удовольствие, считает эксперт.