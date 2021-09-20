Сможет ли Польша обойтись без российского газа

Для нас, если Польша прекратит покупать российский газ, это означает снижение экспорта приблизительно на 10 млрд кубометров, или 5% от общего объема. Учитывая повышенный спрос на газ в Европе, компенсировать их не будет таким уж сложным делом.
С другой стороны, у Польши есть свои резоны. Сейчас в Польшу тянется газопровод Baltic Pipe из Дании. Он позволит поставлять на восток до 10 млрд кубометров газа в год с месторождений Северного моря. Протяженность газопровода всего 230 км и здесь он значительно выигрывает перед маршрутами доставки из нашей страны.
Цена поставок по Baltic Pipe будет зависеть от условий контрактов с норвежскими производителями, но, безусловно, в экономике проекта учтено короткое транспортное плечо, говорит руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.
В Польше неоднократно подчеркивали, что газ из Baltic Pipe может поставляться и на экспорт, имея в виду соседние страны Прибалтики и Украину. Сама Польша добывает около 5 млрд кубометров газа в год. В стране также имеется регазификационный терминал для получения сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце, который может принять еще около 5 млрд кубометров газа в год.
Казалось бы, отказаться от российского газа Варшаве вполне по силам и это даже может быть выгодно. Дешевый газ позволит снизить себестоимость генерации электроэнергии, уменьшить долю угольных электростанций, которых в Польше осталось очень много, а в случае избытка газа получать дополнительный доход от его экспорта. Но в действительности перспективы Польши не столь радужны, а отказаться от нашего газа едва ли получится.
В Норвегии истощается ресурсная база и они предпринимают масштабные усилия по поддержанию добычи и экспорта в Европу, на нынешнем уровне, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Для наполнения Baltic Pipe в среднесрочной перспективе придется снять часть объемов норвежского газа с действующих маршрутов, скорее всего с немецкого. И это снижение придется компенсировать за счет увеличения поставок российского газа , уточняет эксперт.
Именно по этой причине - недостаточности ресурсной базы, происходит путаница с оценкой мощности Baltic Pipe. Сейчас идет речь о его максимальном заполнении не более чем на 50% - 5 млрд кубометров в год при возможной прокачке 10 млрд кубометров. А есть оценки, что первоначально поставки не превысят 3 млрд кубометров.
Кроме того, норвежский газ имеет более тесную привязку к спотовым ценам, которые бьют рекорды, поясняет Гривач. Сейчас он обходится европейским импортерам примерно в 1,5 раза дороже российского. А Польше еще придется платить за доставку, чтобы окупать вложения в новую инфраструктуру.
Для сравнения, цена "Газпрома" по долгосрочным контрактам - чуть ниже 300 долларов за тысячу кубометров. По мнению Гривача, Польша уже стала значительно аккуратнее с заявлениями о перспективах экспорта газа из России. Нельзя исключать, что с такими ценами на споте поляки скоро совсем передумают отказываться от нашего газа. Кроме этого они уже давно покупают часть российского газа через виртуальный реверс (покупая газ, например, у Германии, но забирая из трубы, идущей из России - РГ) , а в периоды дорогого спота это крайне сомнительное удовольствие, считает эксперт.