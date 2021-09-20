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20.09.2021 14:54
Рубрика: Власть

Среди пострадавших в Гвинее при столкновении поездов россиян нет

Текст: Константин Волков

В результате столкновения 20 сентября двух поездов в пригороде столицы Гвинеи города Конакри россияне не пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Гвинее Родион Садыков, пишет "Интерфакс".

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Два поезда перевозили добытые на гвинейских месторождениях бокситы в порт Конакри. Один состав из-за неисправности встал на путях, и другой по неясной пока причине врезался в него. В результате, как сообщает гвинейский новостной портал Guinee Matin, один человек погиб, пятеро пострадали. Местная радиостанция Fim FM сообщила, что машинисты поездов не смогли связаться между собой.

Ведется расследование.

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