Среди пострадавших в Гвинее при столкновении поездов россиян нет

В результате столкновения 20 сентября двух поездов в пригороде столицы Гвинеи города Конакри россияне не пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Гвинее Родион Садыков, пишет "Интерфакс".

Два поезда перевозили добытые на гвинейских месторождениях бокситы в порт Конакри. Один состав из-за неисправности встал на путях, и другой по неясной пока причине врезался в него. В результате, как сообщает гвинейский новостной портал Guinee Matin, один человек погиб, пятеро пострадали. Местная радиостанция Fim FM сообщила, что машинисты поездов не смогли связаться между собой.

Ведется расследование.

Conakry: Une collusion entre deux trains de Rusal CBK fait un mort et plusieurs bléssés (témoin) https://t.co/Zp1EihxnJB — Guinee114.com (@guinee114) September 20, 2021