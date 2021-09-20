Стоимость ремонта автомобилей по ОСАГО будут считать по-новому

Стоимость восстановительного ремонта автомобилей по ОСАГО будут рассчитывать по новой единой методике. Обновленная редакция этого закона вступила в силу. Но всю прелесть нового расчета пострадавшие в ДТП автомобилисты смогут оценить только через полгода - когда будут сформированы новые справочники стоимости запчастей, работ и материалов.

Обновленная "Единая методика определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства" позволит сделать механизм определения стоимости ремонта по ОСАГО более прозрачным для автовладельцев и будет способствовать снижению количества судебных споров по обязательной автогражданке, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Методика регламентирует проведение общественного обсуждения каждой новой версии справочников на сайте РСА и конкретизирует источники информации о стоимости, позволяя учитывать также цены интернет-магазинов. Кроме того, ранее методика требовала формирования справочников по 13 экономическим регионам. Теперь средние цены на запасные части будут устанавливаться для каждого из субъектов Российской Федерации, хотя и ранее РСА проводил исследование цен на запчасти в магазинах во всех 85 субъектах РФ.

Справочники будут актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода. Правда, на разработку первого справочника по новым правилам отпущено полгода. Также уточняется порядок выбора марок транспортных средств, для которых производится расчет цен в справочниках: он будет осуществляться, исходя из числа полисов ОСАГО по соответствующим транспортным средствам. Учет представленности марок ТС в регионах будет производиться, исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе.

Также методика уточняет порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели автомобиля, вводит обязательность инструментальной диагностики по дорогостоящим узлам, уточняет порядок использования расчетных систем окраски автомобилей, вводит необходимость идентификации транспортного средства, представленного на осмотр, и другие изменения.

"Новая методика позволит сделать процедуру расчета стоимости ремонта по ОСАГО еще более прозрачной и понятной каждому автовладельцу, что позволит еще уменьшить количество судебных споров", - сказал Юргенс.

Он также отметил, что количество автовладельцев, которые недовольны выплатой по ОСАГО и готовы судиться со страховщиком, неуклонно снижается. Так, по итогам первого полугодия 2021 года количество судебных споров снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 34,8 тысячи до 29,3 тысячи. При этом количество страховых случаев по ОСАГО из-за снятия коронавирусных ограничений в 2021 году за этот же период выросло на 16% - с 0,96 до 1,12 млн. "Эти результаты - итог конструктивной и последовательной работы страховщиков и Банка России над повышением качества урегулирования убытков по обязательной автогражданке", - добавил Юргенс.