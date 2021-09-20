Украинский аналитик считает вероятным новый Евромайдан

Подъем антиправительственных настроений на Украине вместе с падением рейтинга президента страны Владимира Зеленского может привести к новому Евромайдану в феврале-марте 2022 года. Такое мнение высказал в эфире украинского телеканала "Первый независимый" директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он полагает, в частности, что если около 50 тысяч человек, недовольных политикой властей, соберутся у офиса президента, то защищать его будет некому по причине низкой лояльности населения.

По словам Бортника, любая ошибка властей может привести к эскалации ситуации. Плюс к этому в феврале-марте следующего года украинцы столкнутся с ростом расценок на услуги ЖКУ и с нехваткой газа в хранилищах, а также с новым витком кризиса на Донбассе. Все вместе это может спровоцировать массовые антиправительственные выступления.