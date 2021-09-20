В ЦИК подсчитали более 75% бюллетеней на выборах в Госдуму

Новости

ФАС возбудила дело о манипулировании ценами на рынке электроэнергии 10:10
В Москве завершился ремонт вылетной магистрали Большие Каменщики - Пролетарский проспект 10:02
Игорь Руденя лидирует на выборах губернатора в Твери 09:55
Владислав Ховалыг победил на выборах главы Республики Тыва 09:44
Турчак: По предварительным итогам "Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме 09:42
Диетолог Гинзбург назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты 09:39
Вячеслав Гладков победил на выборах белгородского губернатора 09:29
Нижегородский облизбирком опубликовал предварительные итоги выборов 09:27
Ученые нашли применение опасным частицам летучей золы ТЭЦ 09:20
Алексей Русских набирает 83% голосов на выборах в Ульяновской области 09:13
В Финляндии оборудовали рабочие места на деревьях 09:11
Сервис Face Pay могут запустить на наземном транспорте, на МЦК и МЦД 09:11
В столице заработали порядка 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа 09:06
Почеттино прокомментировал замену Месси в матче против "Лиона" 07:55
В Минприроды посчитали самые "грязные" предприятия России 07:40
Общественный штаб в Москве рассказал о подсчете голосов с "отложенным решением" 07:38
Джонсон намерен наладить отношения с Францией после скандала 07:28
В Бурятии на выборах в Госдуму побеждает "Единая Россия" 07:23
Австралия: Разрыв контракта с Францией отвечает национальным интересам 07:12
В Приамурье ввели особый противопожарный режим 06:52
На Чукотке "Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму 06:27
На выборах в Госдуму на Камчатке победила "Единая Россия" 05:57
Врач назвал лучший способ диагностики пневмонии при COVID-19 05:42
МВД: Полиция не допустила нарушений общественного порядка во время выборов 05:25
В Гидрометцентре назвали причину сильного дождя в Москве 04:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
20.09.2021 08:31
Рубрика: Власть

В ЦИК подсчитали более 75% бюллетеней на выборах в Госдуму

"Единая Россия" после подсчета 75,51 процента протоколов набирает 49,06 процента голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам. Об этом говорят данные ЦИК РФ.
Подсчет голосов по итогам выборов депутатов Госдумы РФ во Владивостоке. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Подсчет голосов по итогам выборов депутатов Госдумы РФ во Владивостоке. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Подсчет голосов по итогам выборов депутатов Госдумы РФ во Владивостоке. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

У КПРФ - 20,01 процента, у ЛДПР - 7,61 процента, "Справедливая Россия - За правду" - 7,39 процента, "Новые люди" - 5,47 процента.

Володин набирает 77,96% голосов на выборах в Госдуму

После обработки 75,51 процента протоколов кандидаты от "Единой России" побеждают в 195 одномандатных округах из 225. В 15 округах лидируют представители КПРФ, в семи - представители "Справедливой России - За правду", в трех - самовыдвиженцы, в пяти про одному кандидату от ЛДПР, "Яблока", "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы", свидетельствуют данные с электронного табло ЦИК РФ.

Уже отмечалось, что эти парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало на порядок меньше, чем в ходе предыдущих кампаний, а ставшие рекордными кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан.

Напомним, что вместе с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования граждане выбирали глав регионов и 39 законодательных собраний субъектов РФ.

Голосование также проходило в дистанционном режиме. В итоге использование электронного голосования охватило более 2,5 миллиона человек.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021 РГ-Фото

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
МВД: Полиция не допустила нарушений общественного порядка во время выборов
Пушков предрек углубление "трещин" в НАТО из-за создания AUKUS
Врач назвал лучший способ диагностики пневмонии при COVID-19
В Гидрометцентре назвали причину сильного дождя в Москве
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств