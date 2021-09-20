В ЦИК подсчитали более 75% бюллетеней на выборах в Госдуму

"Единая Россия" после подсчета 75,51 процента протоколов набирает 49,06 процента голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам. Об этом говорят данные ЦИК РФ.

У КПРФ - 20,01 процента, у ЛДПР - 7,61 процента, "Справедливая Россия - За правду" - 7,39 процента, "Новые люди" - 5,47 процента.

После обработки 75,51 процента протоколов кандидаты от "Единой России" побеждают в 195 одномандатных округах из 225. В 15 округах лидируют представители КПРФ, в семи - представители "Справедливой России - За правду", в трех - самовыдвиженцы, в пяти про одному кандидату от ЛДПР, "Яблока", "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы", свидетельствуют данные с электронного табло ЦИК РФ.

Уже отмечалось, что эти парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало на порядок меньше, чем в ходе предыдущих кампаний, а ставшие рекордными кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан.

Напомним, что вместе с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования граждане выбирали глав регионов и 39 законодательных собраний субъектов РФ.

Голосование также проходило в дистанционном режиме. В итоге использование электронного голосования охватило более 2,5 миллиона человек.