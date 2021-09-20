В России изменился порядок расчета пособия по безработице

Период, за который учитывается доход, можно будет, например, сдвигать или продлевать в пользу безработного. При постановке на учет в центры занятости требуется справка о доходах, полученных за 3 месяца до увольнения. Однако по разным причинам в один из этих месяцев заработок мог оказаться меньше обычного или даже выпасть полностью. Например, человек получил зарплату не в полном объеме из-за простоя производства или из-за болезни. В результате и доход за три месяца будет ниже, чем мог быть.

По новым правилам, месяц с выпадающим или меньшим доходом будут исключать из расчетного периода, а в ряде случаев - сам период сдвигать: то есть средний заработок будет определяться за предшествующий период, равный расчетному, пояснил "РГ" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Причем в доходе теперь должны учитываться все виды выплат, предусмотренные в организации, независимо от их источников, на которые работодателем отчисляются взносы на обязательное пенсионное страхование. "В каждом конкретном случае есть свои нюансы, например, дополнительные выплаты работникам могут вводиться в отдельном регионе", - говорит юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

В постановлении учтены отдельные случаи расчета среднего заработка для некоторых категорий граждан. Например, для тех, кто служил по призыву. Бывшие военные могут обратиться в центр занятости в течение года со дня увольнения из вооруженных сил, а средний заработок им будет рассчитываться из тех доходов, который они получали за три месяца до армии. Для работников с ненормированным графиком работы и для тех, кто работает неполный день или неполную рабочую неделю, средний заработок посчитают по среднему дневному доходу.

В минтруде уточнили, что пособие по безработице начисляется в процентном отношении к среднему заработку: 75% - в первые три месяца, 60% - в следующие четыре, в дальнейшем - 45% заработка.

Максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, а минимальный - 1500 рублей. На максимальное пособие могут рассчитывать граждане, которые проработали не менее 26 недель на последнем месте работы и в течение года встали на учет в центре занятости.

Сведения о среднем заработке россиян центры занятости могут получать в порядке межведомственного взаимодействия из ПФР. Людям не нужно для получения пособия по безработице получать справку у работодателя. "Этот порядок действовал и ранее в соответствии с временными правилам регистрации граждан в качестве безработных. Теперь он устанавливается на постоянной основе", - сказали в министерстве.