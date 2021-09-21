Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2021 г. N 1552 г. Москва "Об утверждении Правил исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы)"

В соответствии со статьями 30, 31, 33 и 34 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы).

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам, связанным с применением Правил, утвержденных настоящим постановлением.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы)

1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы) (далее - средний заработок).

2. Средний заработок, за исключением указанных в пункте 3 настоящих Правил случаев, исчисляется для определения его размера в целях, предусмотренных Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", органами службы занятости на основе сведений о выплатах и иных вознаграждениях (далее - доход) по последнему месту работы (службы), на которые были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в следующем порядке:

а) средний заработок исчисляется за 3 месяца, предшествующие календарному кварталу перед месяцем подачи заявления о предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы (далее - заявление), за исключением среднего заработка гражданина, уволенного в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу подачи заявления, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока, который исчисляется за 3 месяца, предшествовавшие календарному кварталу перед месяцем призыва на военную службу (далее - расчетный период);

б) в случае если в каком-либо из месяцев у гражданина отсутствовал доход, на который были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, при исчислении среднего заработка этот месяц (месяцы) исключается из расчетного периода;

в) средний заработок исчисляется путем деления суммы дохода гражданина, на который были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетный период, на количество месяцев в расчетном периоде;

г) в случае если в течение всего периода, приходящегося на 3-месячный срок, предшествующий календарному кварталу перед месяцем подачи заявления, у гражданина отсутствовал доход, на который были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, средний заработок определяется за предшествующий период, равный расчетному.

3. Средний заработок исчисляется для определения его размера в целях, предусмотренных Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", работодателем в порядке, предусмотренном пунктами 4-13 настоящих Правил, в случае если:

а) гражданин находился в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком в течение всего периода, приходящегося на 3-месячный срок, предшествующий календарному кварталу перед месяцем подачи заявления;

б) доход гражданина за период 3 месяцев, предшествовавших календарному кварталу перед месяцем подачи заявления, не подлежал обложению страховыми взносами в части обязательного пенсионного страхования в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 422 (в части, относящейся к прокурорам, следователям, судьям федеральных судов и мировым судьям) Налогового кодекса Российской Федерации;

в) периоды, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил, относятся к периоду занятости гражданина не по последнему месту работы;

г) у гражданина отсутствовал доход по последнему месту работы (службы) в периоды, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящих Правил.

4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящих Правил, гражданин представляет в органы службы занятости справку работодателя о среднем заработке, подписанную руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации или индивидуальным предпринимателем.

5. Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от источников этих выплат, к которым относятся:

а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должностным окладам) за отработанное время;

б) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по сдельным расценкам;

в) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение;

г) заработная плата, выданная в неденежной форме;

д) денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время лицам, замещающим государственные должности;

е) начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе этих редакций и организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения;

ж) заработная плата, начисленная преподавателям профессиональных образовательных организаций за часы преподавательской работы сверх уменьшенной годовой учебной нагрузки (учитывается в размере одной десятой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления);

з) разница в должностных окладах работников, перешедших на нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением размера должностного оклада по предыдущему месту работы (должности);

и) заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении календарного года, обусловленная системой оплаты труда (учитывается в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления);

к) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), выслугу лет (стаж работы), особые условия государственной службы, ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, руководство бригадой;

л) выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы;

м) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;

н) другие виды выплат в соответствии с действующими в организации системами оплаты труда.

6. Средний заработок работника исчисляется за последние 3 календарных месяца (с 1-го до 1-го числа), предшествующие месяцу увольнения.

7. При исчислении среднего заработка из указанного в пункте 5 настоящих Правил расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:

а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;

в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по независящим от работодателя и работника причинам;

г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу;

д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;

е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) работнику предоставлялись дни отдыха (отгулы) в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. В случае если работник за расчетный период не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за предшествующий период времени, равный расчетному.

9. В случае если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце увольнения.

10. Для определения среднего заработка используется средний дневной заработок.

Средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде (в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели в организации).

Средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на количество фактически отработанных в этот период дней.

При установлении работнику неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 5-дневной (6-дневной) рабочей недели, приходящихся на время, отработанное в расчетный период.

11. При определении среднего заработка работника, которому установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний часовой заработок.

Средний часовой заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на количество часов, фактически отработанных в этот период.

Средний заработок работника определяется путем умножения среднего часового заработка на среднемесячное количество рабочих часов в расчетном периоде в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

12. При определении среднего заработка премии и вознаграждения, фактически начисленные за расчетный период, учитываются в следующем порядке:

а) ежемесячные премии и вознаграждения - не более одной выплаты за одни и те же показатели за каждый месяц расчетного периода;

б) премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, - не более одной выплаты за одни и те же показатели в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода;

в) вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий календарный год, - в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного периода независимо от времени начисления вознаграждения.

13. В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, премии и вознаграждения учитываются при определении среднего заработка пропорционально времени, отработанному в расчетный период (за исключением ежемесячных премий, выплачиваемых вместе с заработной платой за данный месяц).

Если работник проработал в организации неполный рабочий период, за который начисляются премии и вознаграждения, и они были начислены пропорционально отработанному времени, они учитываются при определении среднего заработка исходя из фактически начисленных сумм в порядке, установленном настоящим пунктом.

14. При повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок (должностных окладов, денежного вознаграждения) средний заработок работников повышается в следующем порядке:

а) если повышение произошло в расчетный период, выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной ставки (должностного оклада, денежного вознаграждения), установленной в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, на тарифные ставки (должностные оклады, денежное вознаграждение) каждого из месяцев расчетного периода;

б) если повышение произошло после расчетного периода до дня увольнения, повышается средний заработок, исчисленный за расчетный период;

в) если повышение произошло после увольнения работника, повышение среднего заработка не производится.

15. При повышении размеров надбавок за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг) и за особые условия государственной службы средний заработок работников повышается в следующем порядке:

а) если повышение произошло в расчетный период, надбавки за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), за особые условия государственной службы, начисленные за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления указанных надбавок, установленных в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, на надбавки каждого из месяцев расчетного периода;

б) если повышение произошло после увольнения работника, указанные надбавки, включенные в средний заработок, не повышаются.