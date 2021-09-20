Верховный суд: Факт мелкого ДТП необходимо доказать

Лишиться прав можно на пустом месте, а потом бегать и доказывать, что ничего не совершал. Инспектор ГИБДД верит на слово якобы потерпевшему, судьи верят на слово инспектору. И только Верховный суд, спустя почти два года после загадочного происшествия, указывает, что перед тем, как лишать водителя прав за оставление места ДТП, необходимо сначала доказать, что авария вообще была.

Если на одной машине есть повреждения, а на другой нет, может, вторая машина в аварию не попадала? Фото: Сергей Куксин

История началась с того, что некий водитель обратился в ГИБДД с заявлением: его автомобиль повредила хозяйка другой машины, открыв дверь и задев его авто. Но виновница ДТП якобы скрылась с места происшествия.

Инспектор составил протокол, указав в нем, что некая гражданка Прохорова, управляя своим автомобилем, произвела столкновение с другой машиной, после чего, в нарушение правил дорожного движения, оставила место происшествия.

Этот протокол и послужил основанием для привлечения Прохоровой к ответственности. Как следует из судебных актов, в результате этого ДТП автомобиль пострадавшего получил повреждения правого зеркала. Все эти обстоятельства установлены со слов самого пострадавшего.

Но, как указал Верховный суд, они не находят подтверждения в материалах дела.

Прохорова в ходе производства отрицала факт ДТП. По ее словам, она действительно припарковала автомобиль в том месте, которое указанно в протоколе, но, выходя из машины, дверью своего авто никого и ничего не задевала. Этим доводам судебная оценка не была дана. А в качестве доказательства принят протокол совместного осмотра машин с приобщенным к нему фотоматериалом.

Но этот протокол и фотоматериал не подтверждают факт ДТП. Из него лишь следует, что автомобиль под управлением Прохоровой видимых повреждений не имеет, а на другом автомобиле повреждено правое зеркало.

Согласно показаниям сотрудника ГИБДД, точка соприкосновения водительской двери автомобиля под управлением Прохоровой и зеркала заднего вида другого автомобиля при осмотре отсутствовала. Из приобщенной к материалам дела видеозаписи не усматривается факт ДТП.

Как сообщает портал pravo.ru, дверь при открывании проходила под зеркалом, не задевая его. Но осмотр производился не в том месте, где все случилось. Поэтому инспектор в районном суде уверял, что контакт мог быть, так как на месте происшествия парковка приподнята над проезжей частью. Кроме того, он утверждал, что на двери были следы краски, а значит, дверь тоже была повреждена.

Прежде чем признать человека виновным, все доказательства должны быть изучены судом в его присутствии в ходе публичного заседания

Но согласно заключению экспертизы, которую Прохорова провела сама и за свой счет, на левой передней двери ее машины нет повреждений и нет следов ремонта. Однако нижестоящие суды не рассматривали эту экспертизу, сославшись на то, что эксперт, ее проводивший, не был предупрежден об ответственности за заведомо ложное заключение.

Получается, что кроме слов якобы пострадавшего, а также слов инспектора, доказательств того, что ДТП действительно произошло, не было.

Кроме того, Прохорова не была ознакомлена с протоколом о своем нарушении. В нем не было ее подписей. А это уже недопустимое доказательство.

Но еще интересней - действия нижестоящих судов. Согласно позиции Европейского суда по правам человека, прежде чем признать лицо виновным, все доказательства должны быть изучены судом в его присутствии в ходе публичного заседания с целью обеспечения состязательности процесса. Иное признается нарушением права на справедливое судебное разбирательство, напомнил ВС.

Районный суд рассмотрел дело Прохоровой в ее отсутствие. Судья указал, что она не явилась, но обеспечила явку своего защитника. Но в материалах дела нет сведений об извещении Прохоровой о месте и времени судебного заседания. Городской суд также не известил ее о месте и времени рассмотрения дела. А это - грубейшие нарушения. На этом основании Верховный суд отменил решения нижестоящих судов, а дело прекратил за недоказанностью обстоятельств, на основании которых были приняты судебные решения.

Инцидент исчерпан. А вопросы остаются. К примеру, почему вообще возникло дело об аварии? Почему инспектор ГИБДД упорно подыгрывал стороне обвинения? И почему судьи, также упорно не изучали доказательства и полностью полагались на слово инспектора?