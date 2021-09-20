Володин назвал результат "Единой России" закономерным

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин прокомментировал предварительные результаты, а также оценил уровень явки на

"Это была, пожалуй, одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний", - написал спикер в своем Telegram-канале. По его оценке, открытость была максимальной, и этого позволил достичь высокий уровень развития информационных технологий.

Что касается высокого результата "Единой России", то он обусловлен поддержкой Владимира Путина, подчеркнул Володин. "Как мы видим, итоги голосования в региональных группах во многом зависели от того, насколько эффективно реализуются инициативы президента", - обратил внимание политик.

Получилось показать хорошие результаты там, "где пошли к людям и стали решать их проблемы, там, где двор стал реальной единицей политического пространства", объяснил он.

Спикер поблагодарил граждан за поддержку, за оказанное доверие и за то, что в непростых условиях пандемии пришли на избирательные участки.

"Уровень явки на выборах показал заинтересованность людей в повышении эффективности власти, - считает Володин. - Нас это ко многому обязывает. Постараемся сделать все, чтобы не разочаровать".

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.

С учетом предварительных результатов по одномандатным округам, "Единая Россия" получает более 300 мандатов в новом созыве, заявлял ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак.