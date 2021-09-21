Автомобили Lada начали собирать еще в одной стране мира

Серийную сборку автомобилей Lada наладили еще в одной стране мира. Универсалы SW/SW Cross, Largus/Largus Cross и приподнятые хэтчбеки Xray Cross начали выпускать на новом заводе "Джизак-ADM", расположенном в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане.

- Сборочный процесс налажен с учетом всех требований АвтоВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку, - сообщили в пресс-службе российского автогиганта.

Уточняется, что для такого проекта у российской компании появился местный партнер. Он же владеет дилерской сетью Lada из 18 салонов. В прошлом году здесь было продано свыше 5000 машин. Собственно, поэтому АвтоВАЗ называет рынок Узбекистана одной из ключевых экспортных площадок.

- Местная сборка сделает автомобили Lada более доступными для потребителей. Кроме того, локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана, - отметили на АвтоВАЗе.

Напомним, автомобили Lada собирают в некоторых странах мира, хотя их список гораздо скромнее, чем это было в советское время. В частности, крупноузловую сборку ведут на мощностях Запорожского автозавода на Украине. В средней Азии до недавнего времени производством занимался завод "Азия Авто" в казахстанском Усть-Каменогорске. Собственно, отсюда прежде и отправляли готовые машины в Узбекистан. Новым партнером в республике с июля стало предприятие "СарыаркаАвтоПром" в Костанае.