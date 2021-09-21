"Безопасные качественные дороги" профинансируют на 1,3 трлн рублей

В частности, в 2022 году на нацпроект планируется выделить 331,7 млрд рублей, в 2023 году - 445,8 млрд рублей, в 2024 году - 544,7 млрд рублей. Это больше, чем было предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2021 год.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" предполагает увеличение доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году. Доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохранится на этом уровне до 2030 года. Смертность в ДТП должна снизиться с 10,9 человек на 100 тысяч населения в 2020 году до 4 человек на 100 тысяч населения в 2030 году.

На реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) в проекте бюджета предусмотрено 532,8 млрд рублей на 2022-2024 годы.

В частности, в бюджете на 2022 год запланировано 297,74 млрд рублей, в 2023 году - 146,04 млрд рублей, в 2024 году - 88,98 млрд рублей на реализацию КПМИ. По сравнению с параметрами, утвержденными в бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов финансирование уменьшено в 2022 году на 36,7 млрд рублей, в 2023 году - на 138,5 млрд рублей, в 2024 году - на 160,8 млрд рублей.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагает строительство около 500 различных объектов транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, аэропортов, железнодорожных подходов к портам, а также объектов Севморпути, БАМа и Транссиба, высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.