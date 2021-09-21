Бюджет Беларуси сохранит социальную направленность

Долгосрочную программу социально ориентированной экономики сохранит бюджет Беларуси и в 2022 году, подтвердил премьер-министр Роман Головченко 21 сентября на заседании кабинета министров, информирует БЕЛТА.

Комментируя приоритеты при формировании его расходной части, глава исполнительной власти отметил, что в "следующем году значительно вырастут расходы на оплату труда в госсекторе, выплату пенсий военнослужащим, поддержку многодетных семей". Кроме того, на субсидирование граждан по программе льготного жилья "предусматриваются средства в объеме 476 млн белорусских рублей, что в 1,5 раза выше уровня текущего года".

На заседании правительства были названы и прогнозируемые цифры на будущий год, при этом было подчеркнуто, что все важнейшие параметры бюджета сбалансированы.

Головченко, в частности, уточнил, что "темп роста ВВП составит 102,9 процента, реальные располагаемые денежные доходы населения планируются на уровне 102 процента". Должны вырасти на 3,3 процента инвестиции в основной капитал, а увеличение экспорта товаров и услуг ожидается на уровне 6,3 процента.

Главными факторами роста белорусской экономики, по словам премьера, должны стать опережающий рост внешнего спроса, который должен дать вклад в прирост ВВП в размере 1,8 процентного пункта, и сбалансированное наращивание внутреннего потребления без излишнего давления на финансовый и валютный рынок.

Эксперты Минэкономики рассчитали, что прогнозы развития внешних рынков дают возможность в следующем году нарастить и валютную выручку на $2,7 млрд. "При этом основной прирост должен быть обеспечен за счет наращивания физических объемов экспорта", - резюмировал глава правительства.