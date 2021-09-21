Chevrolet Trailblazer по цене от 2 млн рублей стартовал в России

Компания Chevrolet сообщила о начале продаж в России новой модели - компактного кроссовера Chevrolet. На момент анонса цены прайс стартовал от 1 999 000 рублей. Как оказалось, это была стоимость с учётом стимулирующих предложений.

Переднеприводный Chevrolet Trailblazer оснащён бензиновым мотором 1.3 литра мощностью 150 л.с. С таким силовым агрегатом он доступен в двух комплектациях стоимостью от 2 049 000 рублей - это стартовая цена на модель без учёта акций и спецпредложений.

В комплектацию входят четыре подушки безопасности и две шторки, кондиционер, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, 17-дюймовые колёсные литые диски, датчик давления в шинах, руль с регулировкой по углу наклона, подогрев передних сидений, круиз-контроль.

Комплектация LT стоимостью 2 180 000 рублей дополнена обивкой из экокожи, рейлингами, возможностью регулировки положения рулевой колонки по вылету, задними датчиками парковки, подогревом руля, бесключевым доступом.

Цены на полноприводный Trailblazer с 9-ступенчатым "автоматом" (двигатель такой же) лежат в диапазоне от 2 303 000 до 2 447 000 рублей. В топовых версиях кроссовер дополнительно оснащён системами помощи удержания в полосе и экстренного торможения, ассистентом предупреждения о фронтальном столкновении, климат-контролем, камерой заднего вида.

Цены на конкурентов Trailblazer с автоматической КП следующие: Volkswagen Taos стоит от 1 754 900 рублей, Skoda Karoq - от 1 686 000 рублей, Nissan Qashqai - от 1 676 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.