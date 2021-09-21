ЦИК обработал 100 процентов протоколов на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" сохранила конституционное большинство, набрав 49,82 процента голосов. Об этом сообщил Центризбирком после обработки всех итоговых протоколов участковых комиссий.

На втором месте - КПРФ (18,93 процента), на третьем - ЛДПР (7,55 процента). Кроме вышеназванных партий, в Госдуму по партспискам также проходят "Справедливая Россия - за правду" (7,46 процента) и "Новые люди" (5,32 процента). Все они преодолели электоральный барьер в 5 процентов. Еще три партии провели в парламент своих одномандатников - "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста.

Выборы в Госдуму проходили в России с 17 по 19 сентября. Во время трехдневного голосования в стране работало почти две тысячи избирательных участков. Явка составила 51,68 процента. "Это больше, чем в прошлую кампанию", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова, напомнив, что в 2016 году явка была 47,88 процента.

Эти парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало меньше, а кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан.