Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на овощи и фрукты

В конце года могут подорожать овощи и фрукты, поставляемые в Россию из-за границы. Что же касается непродовольственных товаров, самый большой рост цен прогнозируется на электронику. Об этом заявила Елена Воронкова, доцент РЭУ имени Плеханова. Она отметила, что очень часто импортеры закладывают в цену товара некоторую "подушку безопасности", из-за чего зарубежные товары дорожают быстрее, чем растет доллар.

Непродовольственные товары с начала года уже подорожали на 5,61 процента. По-прежнему отмечается высокий спрос на гаджеты. А поставки некоторых моделей смартфонов из Китая в Россию сократились из-за санкций США. Расходы населения на смартфоны только в первом квартале текущего года выросли на треть, пишет агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что благодаря новому урожаю цены на плодоовощную продукцию продолжили снижаться. Речь идет о так называемом "борщевом наборе". "В этом году валовый сбор этой продукции увеличится за счет расширения посевных площадей и роста урожайности", - отметили в Минсельхозе.

В то же время, по данным Росстата, наблюдается небольшой рост цен на картофель, огурцы и помидоры. В списке подорожавших продуктов также мясо, куриные яйца, сахар, молоко, сыры, гречка и хлеб. Снизились цены на рыбу мороженую, колбасу вареную, рис, чай и соль.