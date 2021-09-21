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21.09.2021 13:26
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили предложение ФАС о предельных ценах на гостиницы

Текст: Михаил Загайнов

Предложение Федеральной антимонопольной службы об ограничении цен на гостиничные услуги во время крупных международных мероприятий положительно скажется на потребителях. Об этом заявил главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Назар Сапаров.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По его словам, кратковременное ограничение роста цен при проведении крупных международных мероприятий позволит избежать недобросовестного поведения участников рынка.

"Важно подчеркнуть, что ФАС России не предлагает вводить прямое регулирование ценообразования, планируется установить предельные цены. В связи с этим антимонопольный орган должен в обязательном порядке учесть мнение участников рынка при формировании методики предельной цены. В конечном итоге это должно способствовать формированию баланса интересов бизнеса и потребителей, а также не допустить ущемления их интересов", - отметил экономист.

В свою очередь, руководитель практики антимонопольного права юридической фирмы "Инфралекс" Елена Кузнецова напомнила, что вопросы резкого роста цен на услуги гостиниц в период проведения масштабных международных мероприятий поднимаются ежегодно.

"Однако в настоящее время антимонопольный орган не может эффективно влиять на необоснованный рост цен на гостиничные услуги, поскольку, особенно в крупных городах, рынок высоко конкурентный. Поэтому ФАС России предложила внести изменения в Федеральный закон "Об основах туристической деятельности в Российской Федерации".

При этом основная идея ФАС России направлена на прозрачность ценообразования, которая позволит сохранить выгоду отельеров с одновременной доступностью их услуг для потребителей", - добавила Кузнецова.

Фото: iStock
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"Важно заметить, что разработка соответствующей методики и определение конкретных экономических параметров при введении указанных ограничений цен должны проводиться, в том числе с учетом мнения бизнес-сообщества с целью соблюдения баланса интересов всех заинтересованных сторон. При этом, безусловно, стратегическим, долгосрочным инструментом решения проблемы является всемерная поддержка государством развития конкуренции в гостиничном секторе, появления значительного числа новых отелей, что урегулирует ситуацию с ценами через классические рыночные механизмы", - считает главный эксперт Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Юлия Папикян.

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