Эксперты оценили проект бюджета на 2022-2024 годы

- Можно предположить, что в нынешний проект бюджета на ближайшие три года заложены более высокие цены на нефть и более высокие темпы роста ВВП. Это увеличило поступления базы как по нефтегазовым, так и по ненефтегазовым видам доходов, - говорит руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина. - Судя по опубликованным общим цифрам, бюджетная политика в ближайшую трехлетку станет чуть более стимулирующей - об этом свидетельствует заложенный в 2024 году рост расходов и планируемый дефицит бюджета. Тем не менее, в целом, политика будет оставаться сдержанной, и финансирование текущих расходов не будет нарушать бюджетного правила. К финансированию крупных (инфраструктурных) проектов правительство планирует подключить средства ФНБ, но опять же - это будет сделано в рамках превышения накопленных резервов установленных нормативов.

По ее словам, не исключено, что в случае усиления пандемической угрозы правительству придется вне зависимости от политической конъюнктуры осуществлять новые выплаты для поддержки населения. В кризис и в небольших объемах (а поддержка населению по опыту 2020 года у нас происходит именно в небольших объемах и только в кризис) выплаты населению оказывают положительное влияние на экономику, поддерживая спрос, и не сильно влияют на инфляцию.

- Профицит достигается за счёт ограничений расходов, что вызывает у экономистов неоднозначную реакцию. Есть веские причины изменить или даже отменить бюджетное правило, которое по сути тормозит экономический рост. Этим мы платим за сбалансированность бюджета. Нужна ли она, когда для повышения занятости и производительности труда необходимо наращивать госрасходы? А пока по цифрам видно, что рост расходов за несколько лет будет всего 13%, что с поправкой на инфляцию скорее всего даст отрицательные цифры, - считает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

Профицит бюджета не обязательно сопровождается повышением налогов, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов:

- В составе федерального бюджета достаточно источников доходов, динамика которых определяется темпами роста как отечественной, так и глобальной экономики. К примеру поступления по налогу на прибыль или доходы от экспорта сырья. Восстановление глобальной экономики, а вместе с ней и сырьевых рынков, а также возобновившейся рост показателей в национальной экономике позволяют рассчитывать на то, что доходная часть бюджета будет сформирована в должном объеме.